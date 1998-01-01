Défense du marxisme n°8 : La révolution permanente

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Le numéro 8 de notre revue théorique internationale Défense du marxisme vient de paraître en français ! Il est consacré à la théorie de la révolution permanente, élaborée par Léon Trotsky après la défaite de la révolution russe de 1905. Trotsky concluait que, dans les pays arriérés et dominés par l’impérialisme, la bourgeoisie était incapable de mener la révolution et que celle-ci devait donc être dirigée par la classe ouvrière, aussi petite soit-elle. Dans sa lutte révolutionnaire, elle s’attaquerait à l’arriération économique et à l’impérialisme, mais aussi au capitalisme. La justesse de cette théorie a notamment été confirmée par la victoire des Bolcheviks russes en 1917, mais aussi – de façon négative – par la défaite de la révolution chinoise de 1925-27.

Les articles de ce numéro reviennent sur l’expérience de 1905 en Russie et sur l’élaboration de cette théorie ; sur l’histoire des trotskystes chinois, qui tentèrent de défendre la nécessité d’une indépendance politique de la classe ouvrière contre la politique stalinienne de Mao Zedong ; et enfin sur la révolution vénézuélienne des années 2000, qui a confirmé encore une fois la validité des analyses de Trotsky.

A l’heure où éclatent les révolutions de la Génération Z dans les pays dominés et où l’impérialisme américain attaque le Venezuela et menace Cuba, l’étude de la révolution permanente doit être une priorité de formation pour tous les communistes. Cette revue est un excellent moyen de commencer !

Vous pouvez vous la procurer sur notre boutique.

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