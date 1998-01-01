Inscris-toi à l'Ecole Révolutionnaire Rhône-Alpes !

Le 8 novembre, à Lyon, les sections lyonnaise et grenobloise du Parti Communiste Révolutionnaire (section française de l’Internationale Communiste Révolutionnaire) organisent une journée entière pour se former aux idées du marxisme et apprendre à construire une organisation révolutionnaire capable d’agir dans la lutte des classes.

Partout dans le monde, la jeunesse et la classe ouvrière se soulèvent contre un capitalisme en crise : mobilisations contre l’austérité, solidarité avec le peuple palestinien, opposition aux gouvernements au service du capital. Crise écologique, guerres impérialistes, oppression et inégalités croissantes montrent que le système ne peut être réformé : il doit être renversé.

Face à cette situation, il est urgent de s’organiser et de se former au marxisme pour construire un parti révolutionnaire capable de mener la lutte pour le communisme.

Participe à notre école révolutionnaire, forme-toi au marxisme !

Rejoins-nous dans la lutte pour le communisme, rejoins le PCR !

Inscris-toi maintenant !

Au programme :

Philosophie marxiste : pourquoi sommes-nous matérialistes ?

La lecture conseillée : https://marxiste.org/quest-ce-que-la-verite

La Chine de 1949 à aujourd'hui : la longue marche vers le capitalisme

Les lectures conseillées :

https://www.marxiste.org/le-role-de-la-chine-dans-le-capitalisme-mondial

https://www.marxiste.org/la-puissance-militaire-et-economique-de-limperialisme-chinois

Quelle voie pour la classe ouvrière : réformisme ou révolution ?

Les lectures conseillées :

https://marxiste.org/critique-marxiste-du-programme-de-la-france-insoumise

https://marxist.com/the-struggle-against-reformism.htm (L’article est en anglais, bientôt disponible en français sur le site marxiste.org)

Accueil à 9 h, début des discussions à 9 h 30.

Fin vers 17 h, suivie d'une soirée, avec un stand de matériel politique et un buffet.

Le repas du midi sera pris en charge.

Une fois l'inscription effectuée, tous les détails concernant le déroulement de l'École et la localisation des salles seront communiqués par SMS ou par mail.