« Les communistes arrivent ! » : un film documentaire sur la fondation de l’ICR

Le 24 octobre, un film documentaire produit par l’Internationale Communiste Révolutionnaire (ICR) a été publié sur YouTube. Conçu comme un « manifeste visuel », il présente les idées et le programme que défendent les marxistes face à la crise mondiale du capitalisme.

Depuis 2008, le monde est plongé dans une profonde crise qui se répercute, à tous les niveaux, dans un pays après l’autre. Le « centre » politique s’est effondré, les institutions politiques bourgeoises ont été profondément discréditées, et toute illusion de stabilité s’est évaporée. En fait, c’est le système capitaliste dans son ensemble qui est aujourd’hui remis en cause par des couches toujours plus larges de la société. Des millions de jeunes cherchent une alternative à l’impasse actuelle, et une partie d’entre eux se tourne vers les idées du communisme.

Ces profondes transformations mettent à l’ordre du jour la tâche urgente de construire un puissant parti mondial de la révolution, reposant sur la base solide de la théorie marxiste et des méthodes du bolchevisme. C’est cela qui a mené à la décision de fonder l’ICR – ainsi que des partis communistes révolutionnaires dans toute une série de pays. C’est ce processus que documente ce film, sur la base d’images d’archives et d’interviews de militants de plus d’une dizaine de pays différents.

Vous pouvez le visionner gratuitement sur YouTube.