Le 29 novembre, participe à l'Ecole du marxisme de Toulouse

Crise environnementale, guerres impérialistes, pauvreté et exploitation croissante : le capitalisme a plongé l’humanité dans une impasse. La jeunesse est privée d’un avenir digne de ce nom. Dans le même temps, une poignée de grands capitalistes accumule des fortunes indécentes. Ce système ne peut pas être réformé : il doit être renversé par une révolution et remplacé par une société communiste, qui reposera sur une planification démocratique de l’économie. Le communisme satisfera les besoins fondamentaux de tous, et non la soif de profits de quelques-uns. Comme l’expliquait Karl Marx, c’est la classe des travailleurs, la classe ouvrière, qui doit prendre le pouvoir, exproprier la grande bourgeoisie et poser les bases d’une société communiste.

Le Parti Communiste Révolutionnaire défend les idées révolutionnaires du marxisme dans l'objectif de mener la classe ouvrière à la victoire. Comme le disait Lénine, « sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire ». Si toi aussi tu veux renverser le capitalisme et lutter pour le communisme, le PCR t'invite à son école du marxisme, le 29 novembre.

La philosophie de Hegel à Marx

Pour changer le monde, les révolutionnaires doivent d'abord le comprendre. Pour ceci, les marxistes disposent d'une grille de lecture : la philosophie marxiste, le matérialisme dialectique. Loin d'être sortie toute faite de la tête de Marx, cette méthode de pensée est le produit d'une longue évolution philosophique, et doit beaucoup en particulier au « père de la dialectique moderne », Georg W. F. Hegel.

La révolution russe

La révolution russe de 1917 est l'un des événements les plus importants de l'Histoire. Pour la première fois, les masses ont réussi à se libérer de leurs chaînes et à s'emparer du pouvoir. Comment les bolchéviques ont-ils su gagner les masses pour les mener à la victoire ? Quelle est l'importance de construire un parti révolutionnaire aujourd'hui, à l'instar des bolchéviques ? L'étude de cette période est d'une importance capitale pour les révolutionnaires d'aujourd'hui.

La crise du capitalisme

Marx expliquait que le système capitaliste est en proie à des contradictions qui lui sont inhérentes. Il subit régulièrement des crises qui apportent chômage, guerres et misère. L'une des plus profondes en date est la crise de 2008, dont l'économie mondiale ne s'est toujours pas remise. Quelle est l'origine de ces crises ? Le capitalisme peut-il les surmonter par lui-même ? Si oui, à quel prix ?

Tu es communiste ? Rejoins-nous !

Un membre du PCR s'implique directement dans le travail du parti. Cela signifie recruter d'autres communistes et les organiser dans des cellules communistes, tout en étudiant la théorie marxiste et en diffusant les idées communistes dans le mouvement. Le parti fournira des ressources politiques, des conseils et des outils pour t'aider dans cette activité.

Un soutien du PCR contribue à la construction du parti en payant une cotisation mensuelle, et n'est pas obligé de participer activement au travail quotidien du parti. Tu recevras un abonnement PDF au journal mensuel du parti, Révolution.

Nous sommes entièrement autofinancés. L'argent récolté nous permet de financer nos locaux, de développer notre maison d'édition et notre journal, d'imprimer des affiches et des tracts. En mettant en place une cotisation mensuelle, tu nous aideras à construire un authentique Parti Communiste Révolutionnaire !