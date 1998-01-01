Participez à l’Ecole mondiale du communisme de l’ICR !

L’Internationale communiste révolutionnaire (ICR) organise une « Ecole mondiale du communisme », du 2 au 7 août. Plus de 500 communistes venus des quatre coins du monde se réuniront en Italie à cette occasion. L’école sera aussi retransmise en direct sur une plateforme en ligne, ce qui permettra à tous ceux qui le souhaitent d’y assister.

Le pouvoir des idées

Lors de la précédente édition de cette école en 2024, des centaines de militants avaient participé à différents ateliers portant sur les idées, le programme et les méthodes du marxisme révolutionnaire. Cette école avait aussi été l’occasion de discuter de la nécessité d’une Internationale communiste révolutionnaire – à la suite de quoi notre Internationale, connue à l’époque sous le nom de Tendance marxiste internationale (TMI), avait adopté le nom d’ICR et s’était dotée d’un manifeste fondateur.

Deux ans plus tard, les succès de notre Internationale confirment le rôle décisif joué par les idées marxistes dans la préparation et la formation des forces révolutionnaires à travers le monde. Des milliers de jeunes et de travailleurs nous ont rejoints depuis. L’ICR compte désormais plus de 8000 membres dans près de 70 pays à travers le monde.

L’édition 2026 de notre école mondiale, intitulée « Le pouvoir des idées », promet de faire encore mieux ! Au programme : une vingtaine d’ateliers sur des sujets variés, comme les origines de l’économie marxiste, la lutte contre l’impérialisme, Hugo Chavez et la révolution bolivarienne, le marxisme et l’art, la révolution iranienne de 1979… et bien d’autres encore ! Tous ces sujets permettront d’armer nos camarades, en leur fournissant les éléments théoriques fondamentaux pour comprendre le monde actuel – et se préparer à le transformer.

De nombreuses questions brûlantes se posent aujourd’hui à tous ceux qui veulent changer la société, du fait des bouleversements dans la situation internationale. Comme l’expliquait Lénine, « sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire ». C’est pourquoi tout militant qui cherche sérieusement à renverser le système capitaliste doit étudier avec attention l’histoire de la lutte des classes, les leçons des révolutions passées, et les fondamentaux de la théorie marxiste.

L’école commencera par une session plénière sur les perspectives mondiales. Depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump, les événements semblent s’enchaîner à toute allure. La guerre en Iran a mis à nu les limites de l’impérialisme américain et a accéléré la transformation des rapports de forces entre les différentes puissances impérialistes. Partout à travers le monde, des bouleversements se préparent dans les profondeurs de la société. Dans certains pays, ils ont déjà surgi brusquement à la surface, comme on a pu le voir au cours des derniers mois avec les mobilisations de masse en Bolivie, en Iran, aux Etats-Unis, ou encore à Madagascar. Ces soulèvements mettent à l’ordre du jour la tâche urgente de la construction d’une puissante Internationale révolutionnaire, reposant sur les fondations solides de la théorie marxiste.

Comment participer ?

En France, nos militants organisent des visionnages collectifs dans les villes où nous sommes présents. Si vous souhaitez rejoindre ces événements, signalez-le lors de votre inscription, ou directement auprès d’un de nos militants que vous pourrez rencontrer à l’occasion de nos différentes activités. Les discussions étant en anglais, une traduction en français sera disponible pour tous ceux qui le souhaitent.

Nous invitons vivement tous nos lecteurs et sympathisants à participer à cette école. Ses discussions permettront d’aiguiser leur arsenal politique et de tirer de précieuses leçons pour la lutte victorieuse pour une société communiste. Alors, inscrivez-vous sans tarder à notre Ecole mondiale du communisme !