Inscrivez-vous à l'Ecole marxiste de Toulouse !

Le système capitaliste est plongé dans la crise la plus grave de son histoire. Il n’a plus rien à offrir à l’humanité à part une succession de guerres impérialistes, de catastrophes climatiques et de politiques d’austérité. La bourgeoisie alimente le racisme et le sexisme pour diviser la classe ouvrière. Ce système doit être renversé. Mais cela suppose que les travailleurs se dotent d’une direction révolutionnaire s’appuyant sur les idées solides du marxisme.

C’est pour cela que nous attachons une importance particulière à la théorie. Celle-ci est le socle sur lequel nous construisons l’Internationale Communiste Révolutionnaire (ICR) et sa section française, le Parti Communiste Révolutionnaire (PCR). Dans cette perspective, notre section toulousaine organise une Ecole marxiste, ouverte à tous ceux qui souhaitent lutter contre le système capitaliste. Elle se tiendra le samedi 17 mai.

Inscris-toi maintenant !

Au programme :

Le marxisme et l'État

Les idéologues du système capitaliste présentent l’Etat comme une institution neutre se tenant au-dessus de la société et incarnant l’intérêt général. L’Etat serait une sorte d’entité supra-historique, voire « sacrée ». Le marxisme déchire ce voile mystique et souligne le caractère de classe de tout Etat. En dernière analyse, l’Etat est l’instrument de domination des classes dirigeantes sur les classes opprimées. Le marxisme analyse le rôle de l’Etat au cours de l’histoire, mais il explique également sa nécessaire « extinction » sous le socialisme.

Lectures recommandées :

La question nationale

La question nationale, c’est-à-dire celle de l’oppression de nations et de minorités nationales, est une question d’actualité brûlante. Depuis des décennies, en Palestine, au Cachemire, au Kurdistan et dans bien d’autres pays, la question nationale est une horrible plaie ouverte qui s’aggrave avec la crise du capitalisme. Quelle est l’attitude des marxistes à l’égard des nations opprimées et des volontés d’indépendance de certaines d’entre elles ? Comment soutenir la lutte des peuples opprimés ?

Lectures recommandées :

La lutte contre les oppressions

La profonde crise du capitalisme aggrave l’oppression des femmes, des LGBT, des immigrés et d’autres minorités. Dans ce contexte, des théories ont émergé qui prétendent éliminer les oppressions sans éliminer le capitalisme : « intersectionnalité », « post-colonialisme », etc. Qu’est-ce qui oppose le marxisme à ces théories ? Comment lutter efficacement contre toutes les formes d’oppression ?

Lectures recommandées :